Martedì 24 gennaio all’Asioli di Correggio “Amanti”, commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo

Martedì 24 gennaio (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, va in scena Amanti, la nuova commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi e Orsetta De Rossi, Eleonora Russo, Diego D’Elia.

Amanti segue la relazione “proibita” di Giulio e Claudia, da settembre a giugno; la loro storia si dipana nell’arco di nove mesi, fra incontri amorosi e verità o menzogne che raccontano al dottore che li ha fatti casualmente incontrare, dal quale vanno da soli o insieme ai rispettivi partner “ufficiali”, Enrica e Marco. Un repertorio comico-drammatico fatto di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, prudenza, e anche guai evitati per miracolo. Fino a quando l’amore e un evento inaspettato si mettono di mezzo, e stravolgono tutti gli equilibri.

Già scrittore e regista di successo per cinema e tv (La kryptonite nella borsa, La Compagnia del Cigno, Mine vaganti, Mentre ero via, Viaggio sola…), oltre che di numerosi romanzi, Cotroneo debutta nella regia teatrale con una commedia spassosa, tenera, amara sull’amore “clandestino”, sul matrimonio, sul tradimento, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste, affidandosi a due attori tra i più amati dal pubblico: Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 25 – 22,50 – 18

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.