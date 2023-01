Emergenza maltempo in Romagna

Dalla giornata di ieri un’intensa perturbazione ho provocato piogge e nevicate sulla regione. Precipitazioni che hanno avuto maggiore intensità sulle provincie della Romagna.

I Vigili del Fuoco dei Comandi di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna stanno operando intensamente per soccorsi di diversa natura legati al maltempo. Le richieste maggiori giungono per problematiche legate a viabilità come veicoli bloccati o usciti di strada e alberi o pali divelti. A Rimini, verso le 2.20 della notte i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone dalle acque del torrente di via Piane in località Coriano dove erano scivolati con la loro auto. Usciti dall’abitacolo sommerso e aggrappati ai rami di un albero i due malcapitati sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco a bordo di un gommone tipo rafting.

Fino ad ora, con una situazione ancora da ritenersi in evoluzione, sono state oltre 120 le chiamate evase in provincia di Rimini in particolare per le nevicate verso l’entroterra collinare e Appenninico. Oltre 70 quelle nella provincia di Forlì Cesena, una ventina quelle evase nella provincia di Ravenna e altrettante in quella di Bologna.