Controlli antidroga dei Carabinieri nel fine settimana in tutta la provincia di Modena

Anche nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della provincia di Modena hanno eseguito dei servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, sulla base della pianificazione predisposta dal Comando Provinciale.

Le pattuglie delle Stazioni e dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle quattro Compagnie Carabinieri della provincia, Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano, hanno eseguito controlli sia sulla viabilità stradale, urbana ed extraurbana, sia nei luoghi pubblici più esposti a fenomeni di consumo e spaccio di droga.

A Maranello, una persona controllata alla guida del veicolo, è risultata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La stessa è stata trovata anche in possesso di piccolo quantitativo di hashish. La patente di guida gli è stata ritira per la sospensione e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e segnalato alla locale Prefettura.

A San Felice sul Panaro e ancora a Maranello, altre due persone sono state segnalate alla prefettura di Modena poiché trovate in possesso di piccoli quantitativi di hashish.