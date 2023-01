Discesa Cortina a Ilka Stuhec, Elena Curtoni terza

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – La caduta senza conseguenze di Sofia Goggia, la vittoria di Ilka Stuhec e il terzo posto di Elena Curtoni. Si chiude così la seconda discesa di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La slovena si impone in 1’04″73, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie che, con il pettorale numero 30, in 1’04″99 soffia il secondo posto all’italiana che chiude con 34 centesimi di ritardo e scivola sul gradino più basso del podio, ottenendo comunque un ottimo risultato. Subito dietro ci sono la svizzera Lara Gut-Behrami e la norvegese Raghnild Mowinckel, quarte e staccate di un solo centesimo da Elena Curtoni. Distacchi ridottissimi anche per la svizzera Priska Nufer (sesta a +0.37) e la statunitense Mikaela Shiffrin (settima a +0.39). Caduta fortunatamente senza conseguenze per Sofia Goggia che, dopo il trionfo di ieri, finisce fuori pista ma si rialza immediatamente e arriva al traguardo tra gli applausi. In una gara con tante cadute (tra queste anche quella dell’azzurra Monica Zanoner), chiude 17esima Laura Pirovano (+0.87), poi le due sorelle Delago: 21^ Nicol (+1.22) e 24^ Nadia, mentre è 32esima Elena Dolmen (+1.99).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).