Stefania Gasparini, assessora a Centro Storico, Viabilità e Mobilità, sull’ultimo incontro avuto in tema di “ZTL”

Dichiarazione di Stefania Gasparini, Vice-Sindaco e assessora a Centro Storico, Viabilità e Mobilità, sull’ultimo incontro avuto in tema di “ZTL”.

«L’Amministrazione comunale prende le distanze dalle dichiarazioni del “Comitato del NO alla ZTL”, per le sue azioni ingannevoli. Si è infatti dimostrato che tale gruppo è stato utilizzato da esponenti di spicco di “Forza Italia” per il proprio tornaconto, ingannando la cittadinanza e ancor più la parte in buona fede del comitato stesso. Comitato al quale chiediamo pertanto di prendere le distanze da quel partito e dal centrodestra in modo ufficiale e pubblico, perché un siffatto comportamento è inaccettabile, e contraddice le premesse fatte quando si costituì, ovvero di non essere un Comitato partitico.

Del resto, già durante l’incontro di mercoledì 18, la parte non politicizzata del Comitato ha chiesto a un membro di FI di andarsene poiché non “rappresentava gli interessi del comitato”: è evidente infatti che l’obiettivo di questi attivisti è contrapporsi alle scelte dell’Amministrazione in modo pretestuoso e pregiudiziale, senza proporre alcuna idea alternativa, ma soltanto contestando a prescindere, per evidenti fini elettorali. Posizione legittima, ovviamente, se fatta alla luce del sole e nelle sedi deputate.

Per questo chiediamo al Comitato di chiarire il proprio ruolo, cioè se desidera essere una sezione di FI o invece un interlocutore schietto dell’Amministrazione, come gli altri portatori di interesse che abbiamo incontrato e continueremo a incontrare, su questo come su altri temi della vita cittadina, in nome di un dialogo costruttivo e trasparente al quale non ci siamo mai sottratti, al servizio dell’intera comunità».