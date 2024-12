Centro storico Reggio Emilia: nuovi servizi di mobilità e sosta per accrescere accessibilità e attrattività

Il titolo della proposta è “Vieni in centro a Natale” e suona come un invito concreto, basato su agevolazioni per la sosta privata e nuovi servizi di trasporto pubblico, dal 13 dicembre al 6 gennaio (25 giorni).

Rafforzare le iniziative di accessibilità e attrazione del centro storico – in questo caso attraverso un supporto straordinario, che si affianca al ricco Cartellone di iniziative culturali, di intrattenimento e cura degli spazi pubblici messo in campo dall’Amministrazione comunale per il Natale in città – è un tema di primo piano del programma di Mandato 2024-2029.

Il catalogo delle novità è questo:

al parcheggio Zucchi, nel periodo indicato, sosta con condizioni economiche facilitate: tariffa fissa giornaliera di 2 euro;

navette gratuite nelle domeniche 15 e 22 dicembre sulla linea Minibu E, con frequenza di 14 minuti da e per i parcheggi scambiatori serviti, Volo e Funakoshi. La gratuità vale indipendentemente dalla sosta nel parcheggio scambiatore e vige quindi per tutti gli utenti che salgono sul Minubu E, durante il suo percorso.

Queste nuove misure si assommano a quelle già in essere:

il mercoledì pomeriggio e la domenica, sosta gratuita nei parcheggi dei controviali di circonvallazione intorno al centro storico;

Minibu funzionanti gratuitamente dai parcheggi scambiatori in tutti i giorni feriali;

Clickbus, servizio di trasporto pubblico serale, dalle 20,30 alle 00,30 (l’1,30 il venerdì e il sabato) su tutta l’area urbana, a chiamata e prenotabile direttamente da app. Il servizio è utile fra l’altro per rispondere alle richieste dei ristoratori del centro storico.

La tariffa giornaliera di 2 euro al parcheggio Zucchi, dal 13 dicembre al 6 gennaio, non è una sperimentazione, ma appunto un’iniziativa straordinaria di promozione per l’attrazione del centro storico. A tal fine, l’Amministrazione comunale ha contattato le società concessionarie dei parcheggi in centro e concordato l’iniziativa sulla Zucchi con la società Reggio Parcheggi. L’obiettivo è quello di favorire il flusso verso le attività del centro storico e di aumentare l’utilizzazione del parcheggio della ex caserma Zucchi nel periodo natalizio.

HANNO DETTO – “La scelta di sostenere l’accessibilità del centro storico con interventi straordinari, nasce anche dall’ascolto che ha caratterizzato il nostro lavoro nei primi mesi di mandato – ha spiegato l’assessora all’Economia urbana con delega al Centro storico, Stefania Bondavalli – Si tratta di interventi che puntano a dare una risposta nell’immediato alle istanze di cittadini e mondo del commercio in un momento particolare come quello delle Feste di Natale. Un modo per incentivare maggiormente la partecipazione alle iniziative messe in campo in queste settimane, nell’ottica di una rivitalizzazione del nostro centro storico, tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione”.

“Mettere a sistema tutta l’offerta di sosta cittadina, soprattutto sul centro storico – ha detto l’assessora alle Politiche per il Clima e la Mobilità sostenibile, Carlotta Bonvicini – è uno fra gli obiettivi di Mandato per questa Amministrazione. Partiamo con un segnale importante: l’accordo con il gestore privato del parcheggio Zucchi, per quanto limitato al periodo natalizio, rappresenta un passaggio significativo riguardo alle valutazioni circa l’utilizzo del principale bacino di sosta del centro storico. A questo si aggiunge l’attivazione del servizio del Minibu E anche la domenica, come navetta natalizia, per la quale ringrazio l’Agenzia per la Mobilità. Continueremo a lavorare per rendere l’accessibilità da e per il centro storico semplice e conveniente, trovando nuove soluzioni di trasporto, che rispondano anche alle esigenze di commercianti e ristoratori: un esempio importante anche l’aggiornamento del servizio serale a chiamata Clickbus (ex Aladino) tramite app, attivo fino alle 1,30 nel fine settimana”.