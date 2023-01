Donazione alla Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo né Monti e Vetto ha donato alla Pediatria dell’ospedale Sant’Anna una poltrona per l’allattamento e un forno a microonde.

La poltrona per l’allattamento è pensata per favorire un confortevole sostegno alle mamme che allattano durante la degenza e i controlli in ospedale dei loro piccoli. La seduta relax è reclinabile e dotata di poggiapiedi. E’ progettata per proteggere da dolori legati all’allattamento e ad eventuali ferite da parto e facilita il sostegno e la posizione del neonato.

L’associazione di volontariato ha inoltre donato un forno a microonde per sostenere le attività del personale di reparto, da sempre sensibile al benessere dei piccoli ospiti e dei loro genitori nelle circostanze spesso difficili da affrontare durante il ricovero. L’attenzione e la qualità dell’assistenza potranno certamente trarne giovamento.

La doppia donazione è stata molto apprezzata dall’equipe della Pediatria. Il responsabile del reparto Marco Manfredi ha ringraziato di cuore l’associazione per il gesto di grande vicinanza. Oltre a lui erano presenti alla consegna dei due oggetti la pediatra Sonya Scivales, la coordinatrice infermieristica Sara Bertani e l’infermiera Ada Pigozzi.