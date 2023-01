Assoturismo Confesercenti Modena in merito all’emergenza neve in Appennino

Assoturismo Confesercenti Modena interviene ancora sull’emergenza che stanno affrontando le imprese turistiche dell’Appennino. Anche se fortunatamente nei giorni scorsi la neve è tornata a imbiancare l’Appennino Modenese, c’è la necessità di aiutare economicamente le tante attività del territorio.

“Le perdite stimate finora – spiega Gabriella Gibertini Presidente Assoturismo Modena – determineranno sicuramente un calo dei fatturati delle imprese turistiche di oltre il 40%. Una perdita importante per le attività e per questo chiediamo, al Ministero e alla Regione, che tengano fede agli impegni presi per quanto riguarda lo sblocco dei fondi non utilizzati per i ristori Covid”.

Oltre ai sostegni diretti alle imprese, Assoturismo ribadisce l’esigenza di revisionare l’offerta turistica invernale del territorio: “Purtroppo, a fronte dell’emergenza climatica, la neve rischia di essere un evento sempre più raro in inverno nel nostro Appennino. Per questo si devono mettere in campo al più presto azioni per sostenere le imprese e aprire un tavolo con tutti i soggetti coinvolti per studiare politiche per la destagionalizzazione del prodotto turistico” – conclude Gabriella Gibertini.