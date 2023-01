Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi sulla ristrutturazione del ponte di Veggia

“Abbiamo appreso dalla stampa le dichiarazioni del sindaco di Sassuolo Menani sulla prossima ultimazione del progetto per la ristrutturazione del ponte di Veggia e sul possibile avvio dei lavori ad autunno 2023. Come sindaco di Casalgrande, voglio rassicurare i cittadini: porremo grande attenzione a tutto il procedimento, per risolvere i problemi presenti già oggi su quel tratto di strada. L’intervento è molto importante e merita una valutazione attenta sul disagio che si andrà a creare ogni giorno a chi si deve spostare da una provincia all’altra”.

“Ritengo che sia opportuno, prima di cominciare a ragionare sulle date dei cantieri, occuparsi di predisporre una adeguata viabilità alternativa. Ho una proposta da avanzare al comune di Sassuolo: prevedere l’allargamento della pedemontana sp 467 nel tratto che va dal ponte nuovo (a 4 corsie) fino alla rotonda denominata “panoramica”. In questo segmento della strada abbiamo infatti una viabilità anomala: si passa da 4 corsie in corrispondenza del ponte, a 2 corsie, su cui inoltre occorre dare la precedenza al traffico in arrivo da una strada secondaria come via Regina Pacis. Nei prossimi giorni chiederò un incontro al sindaco Menani per confrontarci su questa proposta”.

“Una cosa è certa: non si potrà all’improvviso chiudere il ponte causando un disagio enorme ai cittadini delle due sponde del Secchia. Una ipotesi ventilata in questi giorni, cioè la realizzazione di un terzo ponte, può dare sollievo alla congestione del traffico, ma solo nel lungo periodo, considerati i tempi tecnici”.

“Infine, voglio ringraziare gli imprenditori ceramici che si sono resi disponibili a valutare la fattibilità del terzo ponte; chiedo loro di aiutarci a risolvere il problema del traffico sulla pedemontana, tenendo presente che su quel tratto si riverserà il traffico in arrivo dalla bretella Campogalliano – Sassuolo. L’allargamento del tratto dal ponte nuovo fino alla rotonda “panoramica”, può benissimo essere una soluzione sia rispetto alla chiusura temporanea del ponte di Veggia, sia rispetto al traffico che arriverà dalla bretella della Campogalliano – Sassuolo. Valutiamo preventivamente questa ipotesi, per evitare di creare una nuova emergenza”.