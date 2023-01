I servizi per l’infanzia dopo il Covid

All’inizio del 2020, con il diffondersi della pandemia, i servizi per l’infanzia sono stati costretti a importanti limitazioni. Dopo l’iniziale chiusura, hanno individuato nuove soluzioni organizzative con l’obiettivo di tenere insieme le prescrizioni normative e le esigenze di sostegno quotidiano alle famiglie, in un contesto di riaperture parziali, diverse regole di convivenza, di relazione, di comportamento. Molte famiglie che oggi frequentano i servizi per la prima infanzia, inoltre, hanno affrontato la nascita dei figli durante il periodo delle chiusure e del lockdown, in cui sono mancati momenti di confronto per esprimere e condividere dubbi, incertezze e preoccupazioni legate all’esperienza di neo genitori.

Pedagogisti e personale educativo hanno cercato, pur nel difficile contesto, di accompagnare le famiglie affrontando passo dopo passo il modificarsi della situazione, creando nuove alleanze e relazioni.

Il grande sforzo di questi anni ha garantito la tenuta dell’importante patrimonio di valori e di competenze dei servizi per la prima infanzia che caratterizza la comunità della Val d’Enza, ora impegnato a ridefinire obiettivi e strategie nel contesto post-pandemico.

Su questi ed altri temi, l’Unione Val d’Enza ha deciso di programmare una rassegna di incontri pubblici proposti dal Coordinamento delle Politiche educative con la Psicologa e Psicoterapeuta Ivana Soncini. Gli incontri, che saranno anche una occasione di confronto tra genitori, operatori ed educatori, si terranno alle ore 18.00:

il 26 gennaio presso il Nido Girotondo di S. Ilario d’Enza

il 31 gennaio presso il Nido Le Betulle di Cavriago

il 9 febbraio presso il Polo educativo di Barco di Bibbiano

il 23 febbraio presso la scuola dell’Infanzia Don Pasquino Borghi di Montecchio Emilia

il 16 marzo presso il Nido Scuola Mamma Mara di San Polo d’Enza

il 4 aprile presso il Nido Scuola Girasole di Praticello di Gattatico

Simona Bigi, Responsabile del Coordinamento per le Politiche educative dell’Unione Val d’Enza, dichiara:

“La pandemia ha costretto tutti i servizi alle persone, e i servizi per l’infanzia in particolare, a forti limitazioni e riorganizzazioni molto impegnative. Il personale e le famiglie hanno trovato accordi e nuove dimensioni dello stare insieme per gestire la funzione educativa in questa situazione inedita, salvaguardando un importante patrimonio di relazioni, conoscenze e pratiche educative. La riflessione che proponiamo con questi momenti di incontro e confronto cerca di valorizzare gli apprendimenti e le nuove alleanze costruite in questo difficile periodo. In particolare si cercherà di dare spazio e voce alle famiglie che hanno vissuto la delicata esperienza della neogenitorialità proprio nei momenti più difficili delle chiusure e delle limitazioni. Questi incontri sono pensati per rafforzare il patto educativo tra servizi e famiglie, per guardare avanti e continuare a costruire insieme opportunità e servizi adeguati a esigenze che cambiano”.

Paola Tognoni, Vicesindaco di Bibbiano con delega alle Politiche Educative per l’Unione Val d’Enza, dichiara:

“Innanzitutto, desidero ringraziare gli operatori, che hanno affrontato con responsabilità, competenza, passione il complesso periodo della pandemia. Un grazie anche ai genitori. Siamo consapevoli delle difficoltà e delle preoccupazioni che vi hanno accompagnato in questi anni.

Invito tutti a partecipare a questi importanti momenti di confronto e di condivisione, che esprimono la ferma e convinta volontà dell’Unione di continuare ad essere al fianco delle famiglie e dei bimbi, continuando ad investire nei servizi educativi per la prima infanzia”.