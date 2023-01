La modenese Panariagroup scelta dalla Francia per lo sviluppo del più grande cantiere di Europa, premiato dalla Harvard University

E’ ormai ampiamente avviato il progetto Grand Paris Express (GPE), grazie al quale l’Ile-de-France implementerà 200 chilometri di nuovi binari e 68 nuove stazioni interconnesse entro il 2030. Per realizzare il piano, Société du Grand Paris (SGP), la società costituita per gestire il progetto pubblico, ha lanciato una gara d’appalto pubblica, al termine della quale Lea Ceramiche di Panariagroup, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti di alto livello, si è aggiudicata il 50% della fornitura delle superfici ceramiche necessarie per il progetto, ovvero più di 110.000mq di prodotto che serviranno per la pavimentazione e il rivestimento di ben 28 stazioni.

Per la loro realizzazione, era necessario disporre di un materiale industriale ad altissima resistenza e prestazioni tecniche. Inoltre, la condizione imprescindibile per la scelta dei partner, era che il sistema di materiali proposti, ovvero l’insieme di massetto, colla, lastra ceramica, fuga cementizia e giunti di dilatazione, ottenessero la certificazioneATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation). Si tratta, nello specifico, di una procedura di valutazione tecnica su prodotti o soluzioni innovative, grazie alla quale si attesta che i materiali siano riconosciuti a norma tramite un documento di autenticazione rilasciato unicamente dal Centro Tecnico Scientifico delle Costruzioni (CSTB). Per la commessa specifica, quindi, Lea Ceramiche ha partecipato alla gara assieme a una cordata di altre imprese – Mapei, CS Group e Pedrazzini – che forniranno i restanti materiali necessari.

A fronte dell’assegnazione della gara, a partire da maggio 2022 Lea Ceramiche ha fornito le lastre per la stazione dell’aeroporto di Orly – la cui committenza fa capo a ADP (Aéroport de Paris) – rivestendo oltre 7.000 mq di fondo di quella che sarà una delle più importanti stazioni e dove passeranno le linee 14 (apertura prevista nel 2024) e 18 (apertura prevista nel 2027) della metropolitana della Capitale.

Un progetto senza precedenti, premiato da Harvard

Il Progetto Grand Paris Express è oggi la più grande opera infrastrutturale d’Europa. Si tratta di 4 nuove linee ferroviarie e prevede anche l’estensione di linee metropolitane esistenti, nonché un miglioramento generale del sistema di trasporto pubblico della regione Ile-de-France.

Su un totale di 200 km di binari, il 90% sarà sotterraneo e munito di treni completamente automatizzati che trasporteranno oltre 2 milioni di passeggeri al giorno, connettendo il centro di Parigi alle periferie oggi più isolate. Il cantiere, aperto nel 2020, sarà attivo fino al 2030 e fa parte integrante del progetto che ha permesso a Parigi di aggiudicarsi i giochi olimpici del 2024.

In virtù del suo altissimo valore in termini di nuovi standard di innovazione nel campo della progettazione urbana e della costruzione di territori sostenibili, il progetto si è aggiudicato ad inizio anno il 14° Veronica Rudge Green Prize in Urban Design, il più importante premio biennale assegnato dall’ Università di Harvard che riconosce piani di progettazione urbana esemplari realizzati in tutto il mondo negli ultimi 10 anni.

A questo proposito, Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup, ha commentato: “Siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto di trasformazione di una delle più importanti capitali Europee e che si è aggiudicato un premio di rilievo come Il 14° Veronica Rudge Green rilasciato da una delle più prestigiose Università del mondo, Harvard. Lea Ceramiche è uno dei nostri brand di riferimento, riconosciuto come fiore all’occhiello del Made in Italy nell’architettura e nell’interior design. Con Lea Ceramiche, in Francia, abbiamo già collaborato con rinomati designer quali Norguet e Nigro, e partecipato ad importanti forniture pubbliche e private, tra cui i rivestimenti per la fermata della Métro di Parigi a Porte de Versailles, Mc Donald’s, Okko, e Société Générale. La commessa per Grand Paris Express accredita ancora di più Panariagroup come partner ideale per progetti di rilievo su scala internazionale. Grazie alla nostra capacità di offrire soluzioni tecniche d’avanguardia uniche nel settore, oggi siamo in grado di guardare con ottimismo alla nostra posizione sul mercato internazionale e, in particolare, quello francese. Non a caso, proprio a Parigi, Lea Ceramiche apre per il 4° anno un temporary showroom dove i professionisti del settore potranno entrare in contatto con il brand, in linea con la volontà del brand e di Panariagroup di consolidare e sviluppare la propria presenza in Francia”.