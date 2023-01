Carpi: illustrato il piano della “Ztl” alle associazioni di categoria

Il Comune ha illustrato oggi alle associazioni di categoria il progetto per riorganizzare la circolazione e la sosta in alcune aree del Centro storico, con obiettivo di ridurre gli impatti del traffico sull’area, riqualificare gli spazi e salvaguardare le aree di particolare pregio storico-architettonico. La presentazione alle associazioni, con Sindaco e Vice-Sindaco, è il risultato di un lungo percorso di ascolto e confronto con i diversi portatori di interesse: il progetto è stato elaborato tenendo conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, per cui è stato raggiunto un “compromesso” che rispetta tutte le istanze espresse. Per raggiungere tali obiettivi, si prevede di ampliare le Zone a Traffico Limitato (ZTL) e le aree pedonali, di interrompere alcuni itinerari di attraversamento del Centro storico e d’incentivare le “buone pratiche” per aumentare i movimenti ciclo-pedonali. Sarà inoltre riorganizzata la sosta in Centro e nelle zone limitrofe, per garantire maggiore accessibilità e fruibilità a tutti i frequentatori dell’area.

Il progetto è non è solo una misura per tutelare il contesto storico e architettonico, ma anche per promuovere la vitalità dell’area valorizzando il commercio e le attività culturali; saranno inoltre garantite maggiori condizioni di sicurezza e ridotti i costi di manutenzione.

Afferma Stefania Gasparini, assessora a Economia, Centro Storico, Viabilità e Mobilità: «Il progetto della Zona a Traffico Limitato è frutto di un lungo lavoro e di scelte meditate, che pensiamo siano un compromesso tra tutte le esigenze che i diversi attori hanno esplicitato. Siamo consapevoli delle preoccupazioni dei commercianti e vogliamo rassicurarli che questo progetto porterà benefici per loro, attraverso una maggiore frequentazione del Centro storico e una valorizzazione del commercio locale. Il piano sarà approvato entro gennaio e realizzato entro l’estate».

Commenta il Sindaco, Alberto Bellelli: «Questo è un passo importante per tutelare l’ambiente del nostro Centro storico e per garantire maggiori condizioni di sicurezza per i residenti e i visitatori. Limitare il traffico in quest’area consentirà di ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità delle strade. Inoltre, questo progetto rappresenta un’opportunità per valorizzare il commercio e le attività culturali del Centro, incoraggiando una maggiore frequentazione dell’area».