20^ ‘Bici al Chiodo’ domenica 22 gennaio a Campagnola Emilia

Campagnola si appresta ad ospitare l’iniziativa che avrà luogo domenica 22 gennaio. Nella località emiliana tutto è pronto per ospitare gli oltre 300 partecipanti (i posti sono già esauriti anche per le misure sanitarie) che saluteranno l’addio al ciclismo attivo di Sonny Colbrelli, che ha lasciato l’attività agonistica per i noti motivi fisici.

E’ la prima volta, in oltre vent’anni, che il premio viene assegnato ad un atleta che si ritira non per ragioni anagrafiche – per questo ancora più affettuoso sarà il saluto che Colbrelli riceverà dalla platea – così come è stato invece per i suoi predecessori nell’albo d’oro da Ballerini passando per Tafi, Savoldelli, Bettini, Simoni, Freire, Garzelli, Petacchi, Ballan, Bennati solo per ricordarne alcuni. Purtroppo sarà anche la prima volta senza Vittorio Adorni, Presidente Onorario dell’Associazione Ex Corridori, che si è spento alla Vigilia di Natale all’età di 85 anni.

Ricordiamo che la giornata è organizzata dall’Associazione Nazionale Ex Corridori Ciclisti, dal Centro Sociale Arci Bocciofila e dal Team Sculazzo Italia con la collaborazione del Comune di Campagnola Emilia e conta sui Patrocini della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Reggio Emilia. Il tutto a partire dalle ore 11.00.