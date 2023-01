La popolazione fioranese nel 2022: negativa la differenza tra le nascite e i decessi

Nel 2022 cala di 45 unità la popolazione del Comune rispetto all’anno precedente. Al 31 dicembre infatti gli abitanti di Fiorano Modenese ammontavano a 16.902, con una prevalenza della componente femminile (8.355 uomini e 8.540 donne). Questo nonostante i nuovi residenti siano maggiori rispetto a chi è emigrato altrove: 693 (di cui 147 stranieri) contro 678 persone (di cui 154 stranieri), quindi con un salto di +15.

Come avviene ormai da qualche anno, si conferma negativa la differenza tra i nuovi nati e le persone decedute (-8 unità, dato comunque migliorato rispetto al -32 del 2020), anche se sono nati 14 bambini in più rispetto: in totale sono 135 i neonati fioranesi (81 maschi e 54 femmine). Si registra una diminuzione dei decessi – probabilmente in riferimento anche ala minore incisione del Covid – di 10 unità, arrivando quindi a 143 morti lungo il 2021 (68 uomini e 75 donne).

In aumento anche il numero delle famiglie: 6.944 rispetto al precedente 6.813, comprese quelle con almeno uno straniero (648 contro 616) e di quelle con intestatario straniero (404 contro 377). I senzatetto e i senza fissa dimora riconosciuti sono 15 persone (12 maschie e 3 femmine), di cui un solo straniero.

Diminuisce di 18 unità il numero degli stranieri residenti (a fine 2021 sono 1318, 586 maschi e 732 femmine). Il calo riguarda prevalentemente gli uomini (-40). La differenza è dovuta soprattutto all’emigrazione di 72 stranieri verso altri comuni italiani e 14 verso l’estero, oltre al conseguimento di 39 cittadinanze.

Gli iscritti tra i residenti del Comune di Fiorano Modenese nel 2021 sono stati 693, di cui 147 non italiani, mentre le cancellazioni sono state 678, di cui 154 stranieri. Le comunità straniere presenti a Fiorano Modenese sono circa 60, una in meno dell’anno e le più numerose sono quelle provenienti da Marocco Albania e Ghana.