Fibriomialgia e gestione del dolore: i professionisti Ausl e Aou protagonisti di un incontro organizzato da Amrer

Fibriomialgia e gestione del dolore. Sarà questo l’argomento al centro dell’incontro online organizzato da Amrer (Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna) in programma domani, martedì 17 gennaio, alle ore 18.15 sui canali social (Facebook e Instagram) dell’associazione.

Tra i protagonisti dell’appuntamento ci saranno i professionisti dell’Azienda USL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che negli anni hanno dato vita ad una rete di presa in carico per questa tipologia di pazienti e le relative cure. In particolare, all’appuntamento online parteciperanno la dottoressa Cristina Mastronicola, Direttore struttura semplice dipartimentale Terapia Antalgica dell’Ausl di Modena, e Marco Ghini, reumatologo, referente dell’ambulatorio sul dolore cronico del Policlinico.

L’intervento dei due professionisti si concentrerà, tra le altre cose, sulle linee guida definite a livello regionale dai medici della medicina del dolore sulla gestione delle terapie, applicate anche alla fibriomialgia. Sul territorio modenese sono attivi diversi interventi per il trattamento di questa malattia, tra cui la palestra del Servizio di Medicina dello Sport dell’Azienda Usl di Modena, in particolare nella sede di Carpi dove è possibile effettuare attività anche in piscina; e l’ambulatorio di secondo livello, l’unico in provincia, gestito dal reparto di Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.