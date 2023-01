ECHI, il laboratorio di Teatro Selvatico arriva a Bologna al Teatro Nascosto

ECHI: Dedali invisibili, visione seconda, il laboratorio di Teatro Selvatico che propone di scoprire un diverso dialogo tra corpo, suono e ambiente, arriva a Bologna al Teatro Nascosto. Saranno quattro fine settimana, a partire da sabato 21 gennaio 2023, di indagine tra le nuove forme espressive attraverso corpo e movimento.

L’obiettivo è quello di guidare i partecipanti a guardare il mondo con una prospettiva diversa, mettendosi in gioco, trovando nuovi punti di incontro e conflitto, allontanandosi dai dogmi della quotidianità, della routine e delle abitudini. Un’occasione di comunicare senza superficialità, dentro nuove scarpe.

Uno spazio di crescita, in cui sperimentare e scoprirsi attraverso l’arte e il teatro.

Alice Tarabella, partecipante dell’evento nel 2022, definisce ECHI “uno spazio di ascolto e condivisione, di libera espressione, di non giudizio, rispetto e costruzione. Carta sulla quale creare assieme e stupirsi dei colori dell’altro e di quelli che possono uscire da noi stessi. Ci si spoglia delle rigidità quotidiane, dell’io che rimane chiuso nella sua individualità per ritrovarsi a sperimentare e divenire altro da sé: suono, danza, paesaggio. Pur rimanendo noi stessi, ma plasmandosi assieme agli altri in qualcosa di più grande, fatto della presenza di tutti. La linea che dà la direzione è chiara, ma ognuno vi partecipa donando qualcosa di unico, con la possibilità di proporre ed essere partecipante e guida, essere umano che con la propria presenza ed essenza arricchisce il quadro. Così il percorso è strutturato, ma lo si definisce insieme, prendendoci per mano e scegliendo dove andare da tutto ciò che, nel tempo e lo spazio vissuto durante l’esperienza, si è condiviso e ci ha nutrito.”

Echi si svolgerà nei seguenti fine settimana: 21-22 gennaio 2023, 18-19 febbraio 2023, 18-19 marzo 2023 e 22-23 aprile 2023 al Teatro Nascosto di Bologna, via Francesco Zanardi, 357 (BO).

Per informazioni e iscrizioni www.teatroselvatico.it oppure info@teatroselvatico.com

Teatro Selvatico è una comunità artistica che esiste per tradurre artisticamente quelli che sono gli aspetti istintivi, animali, selvatici degli uomini. Esiste per dare spazio alla natura dell’essere. “Immagina di essere te stesso”. Uno degli obiettivi principali di Teatro Selvatico è quello di creare una comunità solida che sia pronta a realizzare nuove idee e progetti. Cercando di alzare l’asticella della parola impossibile.

Teatro Nascosto nato dalla volontà della composta da attori e formatori teatrali, che si impegnano a portare il teatro tra le persone; decisi a dare il loro attivo contributo alla crescita e allo sviluppo del teatro e dell’arte in ogni sua declinazione. Fin dal 2013,la compagnia sceglie il teatro come mezzo di diffusione di cultura e libertà espressiva, attraverso la creazione e promozione di spettacoli per grandi e piccoli.