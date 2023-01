Furgone a fuoco nella notte a Bibbiano

Poco prima delle 22:00 di ieri, i carabinieri della stazione di Bibbiano, allertati dai vigili del fuoco che stavano operando sul posto, sono intervenuti in via Secchi a Corniano di Bibbiano, dove era stato segnalato l’incendio di un furgone Iveco Daily.

Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, gli operanti accertavano che le fiamme, sviluppatesi per cause in corso d’accertamento, distruggevano un furgone intestato ad un cittadino nordafricano 35enne abitante a Bibbiano. Le fiamme interessavano anche un’autovettura Volkswagen Golf parcheggiata nelle vicinanze del furgone di proprietà di un altro 37enne nordafricano, rimasta danneggiata nella parte anteriore. I danni sono in corso di quantificazione. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Bibbiano coordinati dalla Procura reggiana.