Sciroppo di Teatro 2023: gli spettacoli in provincia di Reggio Emilia domenica 15 gennaio

Anche nel 2023 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie potranno nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Torna infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: 25 Comuni, 27 teatri, 79 spettacoli, 42 compagnie, il coinvolgimento di 167 pediatri, di 289 farmacie e di 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto.

In 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori potranno recarsi negli spazi teatrali anche con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo “Sciroppo di teatro”. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto – al prezzo di 2 euro – per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli di teatro ragazzi in programma nei teatri dei Comuni che aderiscono alla rete.

Tra i titoli presenti in questo cartellone diffuso ci sono i grandi classici del teatro per l’Infanzia, le fiabe, in versioni innovative e mai scontate, nuove drammaturgie, spettacoli di danza, teatro di figura e teatro ricco di tecnologie digitali.

Nella provincia di Reggio Emilia sono cinque i Comuni coinvolti nella rete di Sciroppo di Teatro: Reggio Emilia, Correggio, Cavriago, Novellara e Scandiano, il cartellone inaugura il 15 gennaio.

Due gli spettacoli nell’ambito di Sciroppo di Teatro previsti nella stagione 22/23 del Teatro Asioli di Correggio, si inizia domenica 15 gennaio con “CUORE” (indicato a partire dai 3 anni) scritto, ideato e interpretato da Claudio Milani. Uno spettacolo di narrazione e animazione elettronica che segue le emozioni e i passi di Nina in un bosco incantato. Cuore è uno spettacolo sulle emozioni, sul governo delle emozioni. Per governare alcune emozioni, dentro al cuore, a volte serve la dittatura, altre volte l’anarchia. Nel bosco vivono due estremi: la strega che coi suoi occhi controlla tutto razionalmente, mentre l’orco vive tutto di pancia.

Il primo dei tre appuntamenti in cartellone al Teatro Comunale Franco Tagliavini di Novellara è “Lo zoo di Pinocchio” della compagnia Drammatico Vegetale (indicato a partire dai 3 anni). Le avventure di Pinocchio è uno dei libri più diffusi al mondo, oggetto di infinite riduzioni teatrali e cinematografiche. Questo è il destino delle grandi storie, che non finiscono mai di stupirci e stimolare la nostra creatività. Drammatico vegetale racconta la storia dal punto di vista dei tanti animali che popolano le pagine del libro con poche parole e l’incanto delle figure e dei gesti. In scena due improbabili demiurghi (il gatto e la volpe?) ci guidano in questa storia in cui si dipana uno strano bestiario (o uno zoo) che ci indica la giusta strada alla ricerca della figura di Pinocchio, alla ricerca in fondo, della nostra umanità.

“Ouverture des saponettes. Un concerto per bolle di sapone” di e con Michele Cafaggi (indicato dai 2 anni di età) è il primo dei tre appuntamenti previsti nell’ambito del progetto al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Un eccentrico “direttore d’orchestra” dà vita a un concerto anomalo: da strani strumenti nascono bolle di sapone di tutte le forme, dimensioni e tipologie, un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e dal varietà, tra clownerie, pantomima e musica. Lo spettacolo, nato nel 2003, conta più di 1000 repliche ed è stato ospitato in teatri e festival nazionali e internazionali, e anche in diverse trasmissioni televisive fra cui I soliti ignoti (Rai 1), Circo Massimo Show (Rai 3), Mattina in famiglia (Rai 1) e Bontà loro (Rai 1).

Il prossimo appuntamento di Sciroppo di Teatro nella provincia di Reggio Emilia è fissato per sabato 21 gennaio alle ore 17 e domenica 22 gennaio alle ore 11 e alle ore 16:30 al Multisala Novecento di Cavriago, in scena “Caro Lupo” di Drogheria Rebelot, uno spettacolo di teatro su nero, con pupazzi e ombre, adatto a partire dai 3 anni.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto Sciroppo di Teatro: Unico 2 € per un bambino e un accompagnatore – elenco farmacie e pediatri su www.ater.emr.it

Teatro Asioli di Correggio

Biglietti: 10 € – 5 € (fino a 12 anni)

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì e festivi chiuso); e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi chiuso); un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Teatro Comunale Franco Tagliavini

Biglietti: 6€ adulti, 4€ bambini

Orari biglietteria tutti i giovedì dalle 10:00 alle 12:00; il giorno stesso dello spettacolo un’ora prima dell’esibizione. È possibile prenotare i biglietti tramite la mail teatro@comune.novellara.re.it, telefonicamente al numero 0522/655407 o online sul sito di vivaticket.

Per info: http://www.teatronovellara.it

Cinema Teatro Boiardo di Scandiano

Biglietti: 6€ – 5€ (fino a 12 anni)

Orari di biglietteria: dal lunedì e mercoledì dalle ore 9-12; nei giorni di apertura del cinema; su appuntamento telefonando al numero 0522 854355; il giorno dello spettacolo dalle ore 15; online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it.

Info e prenotazioni: info@cinemateatroboiardo.com, telefono: 0522/854355,

www.cinemateatroboiardo.com