Carnevale dei Ragazzi di Formigine: date e modalità d’iscrizione

C’è già grande fermento a Formigine per la preparazione del Carnevale dei Ragazzi, una delle manifestazioni più attese e apprezzate per la sua proposta culinaria e l’atmosfera gioiosa.

L’evento, organizzato dall’associazione per la gestione del Carnevale e coordinato dal Comune, si terrà il 16, 19 e 21 febbraio 2023.

E’ già possibile iscriversi al corso mascherato, che finalmente quest’anno potrà tenersi dopo lo stop causato dalla pandemia. Carristi e gruppi in mascherati possono scaricare la modulistica che si trova sul sito del Comune (sezione servizi>cultura, sport e tempo libero).

“Lo scorso anno il Carnevale si è svolto in forma statica perché le norme anticontagio non permettevano di fare diversamente. Finalmente torniamo alla formula tradizionale, coinvolgendo scuole, associazioni e famiglie. Lancio l’appello affinché questa manifestazione sia il più possibile sentita: non perdete quindi l’occasione di iscrivervi al corso mascherato. Ringrazio tutti i volontari del Carnevale, che faranno un grande lavoro, in particolare la presidente Antonella Debbia per l’energia e l’impegno spesi per tutti i formiginesi. Senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile!”.

Presto verrà svelato il programma nel dettaglio!