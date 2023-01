A Finale Emilia insediate le consulte di frazione

Giovedì 12 gennaio si è svolta la seduta di insediamento delle tre Consulte di Frazione recentemente nominate, dopo le elezioni tenutesi nel mese di dicembre.

Alla presenza del sindaco Claudio Poletti, dell’assessore alle Frazioni Anna Baldini, del presidente del Consiglio Comunale Massimo Carrara, di alcuni consiglieri comuni e di un pubblico molto attento, sono stati illustrati gli aspetti tecnici di funzionamento delle tre Consulte.

In apertura dei lavori sono intervenuti l’assessore Baldini e il sindaco Poletti.

“Siamo felici – ha esordito Anna Baldini – che ci siano persone disposte a contribuire alla gestione amministrativa del nostro Comune e alle attività del Consiglio e della Giunta. Ringraziamo coloro che hanno deciso di mettere a disposizione della collettività parte del proprio tempo, impegnandosi come consultori”.

“È una scelta consapevole di questa amministrazione – ha detto il sindaco Claudio Poletti – aver voluto riattivare le consulte dopo diversi anni di non funzionamento. Le abbiamo fortemente volute, perché riteniamo siano uno strumento essenziale per la riuscita di una buona governance del territorio. Il processo partecipativo e la condivisione aiutano nel raggiungimento dei risultati, rappresentando una spinta a fare meglio della quale non è possibile fare a meno”.

I presidenti delle tre Consulte – Angelo Govoni per la I – Canaletto/ Polo Industriale/ Casoni/ Selvabella/ Cabianca, Giuseppe Vincenzi per la II – Massa Finalese e Massimo Mattioli per la III – Casumaro/ Reno Finalese/ Crocetta/ Serraglio/ Obici/ Apostolica/ Quattrina – hanno ribadito come per il miglior funzionamento dello strumento consultivo sia indispensabile la massima collaborazione dell’amministrazione, insieme al massimo coinvolgimento di tutte le componenti della comunità, dalle associazioni ai singoli cittadini.