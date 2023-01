La ricerca diventa Creatività al Chierici col CNR

Il liceo artistico ‘Gaetano Chierici’ è l’unica scuola del territorio che ha partecipato al concorso: Il linguaggio della ricerca. E, proprio il liceo Chierici, con quattro classi in gara, è stato il solo, fra le scuole di tutta la nostra Regione, a sbancare il montepremi. Hanno coordinato gli studenti le docenti Maria Pia Fanti e Benedetta Chiapponi.

Così Fanti: ”Anche quest’anno il Liceo Chierici, unica scuola reggiana che ha partecipato, è stato premiato nell’ambito del progetto “Il linguaggio della ricerca” promosso dal CNR di Bologna. Le classi coinvolte sono state la quarta E, la quarta G, la terza E, la terza G e la seconda G dell’anno scolastico 2021-22, con lezioni relative all’Antartide, all’inquinamento dei mari, all’inquinamento spaziale, ai viaggi di Darwin. E’ stata una grande soddisfazione di salire sul palco del CNR per ritirare i premi e vedere proiettati i lavori realizzati dai nostri studenti. Un modo divertente di toccare la scienza e divulgarla per rendere altri partecipi dei nostri viaggi in un mondo che continuamente cresce e si arricchisce di nuove scoperte. Il progetto Il l linguaggio della ricerca, in vita ormai da diversi anni, si propone di accendere l’interesse dei giovani nei confronti della ricerca scientifica e della comunicazione delle notizie coinvolgendoli in prima persona in un’opera di divulgazione in italiano ed in inglese”.

Le selezioni hanno riguardato: l’Antartide, terra di pace e di scienza; Inquinamento spaziale; Cambiamenti climatici ed ecosistemi marini; Il viaggio di Darwin. I lavori dei ragazzi sono stati valutati per originalità, contenuto scientifico e uso della lingua inglese.

L’esperienza è stata estremamente gratificante sia per il percorso fatto insieme agli studenti, sia per i risultati conseguiti. La creatività è stata uno stimolo per apprendere la scienza in modo accattivante e nuovo. Gli studenti hanno vinto il PREMIO VIDEO & PLASTICO, il PREMIO TEAM WORK e il premio PREMIO “GIOCO”.