In cinque in ospedale a Montecchio Emilia per il monossido di carbonio

Potrebbe essere ricondotta alla combustione dei carboni su un barbeque – acceso, a seguito dell’avaria della stufa a pellet, per riscaldare gli ambienti di un’abitazione ubicata in via Rossini a Montecchio Emilia – la causa della probabile intossicazione da monossido di carbonio di 5 persone, finite in ospedale per controlli.

L’allarme al 112 dei carabinieri di Reggio Emilia, attivati dalla sala operativa del 118, è giunto intorno alle 4.30 a causa dei malori avvertiti da uno dei tre occupanti l’abitazione (un 72enne, la moglie 68enne e il figlio 41enne). Sul posto oltre ai sanitari e ai carabinieri di Montecchio Emilia anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia, dai cui rilievi è emersa la possibile causa del malore. I tre sono stati condotti in ospedale per gli accertamenti del caso. Anche gli occupanti dell’abitazione soprastante (marito e moglie di 32 anni) sono stati condotti in ospedale dopo essere stati visitati sul posto. Le condizioni dei 5 non sono gravi.