Attività istituzionale del Comune di Fiorano Modenese

Nel 2022 l’attività di Consiglio Comunale e Giunta, a Fiorano Modenese, è stata intensa. Il Consiglio si è riunito 11 volte, una in meno rispetto al 2021, anno ancora condizionato dalla pandemia. Tutte le sedute sono state realizzate in presenza, e in certi casi alcuni consiglieri si sono collegati in videoconferenza (quando impossibilitati a essere fisicamente presenti).

Le delibere son state ben 19 in più rispetto all’anno precedente, nonostante una riunione in meno, ammontando a un totale di 116. Nello specifico abbiamo avuto: 12 interrogazioni, 29 ordini del giorno, 4 comunicazioni, 44 atti deliberativi, 21 interpellanze e 6 mozioni.

I lavori del Consiglio comunale sono stati preparati dagli incontri delle Commissioni consiliari (attività e affari generali, governo del territorio e tutela dell’ambiente, sviluppo economico, attività formative e politiche sociali, culturali e scolastiche), che si sono riunite 24 volte (una in più dell’anno scorso, quindi – in media – due volte al mese) e dalle riunioni dei capigruppo.

Anche la Giunta comunale, con Sindaco e Assessori, ha lavorato intensamente nelle 61 sedute convocate (più di cinque al mese – in media), approvando 155 delibere. In aumento anche l’attività degli uffici, con 710 determine dirigenziali, 25 decreti e 218 ordinanze emanate, tutte nel 2022.

“Il bilancio dell’attività del Consiglio, visti i dati riportati, è da ritenersi più che soddisfacente. Gli argomenti posti all’ordine del giorno – commenta il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Reginato – hanno spaziato dalle delibere obbligatorie per legge alle varie interrogazioni, ordini del giorno e interpellanze su argomenti di interesse comunale, nazionale e internazionale. Ringrazio i consiglieri per il lavoro svolto e per la costante presenza e attiva partecipazione ai lavori consigliari”.