Marano, lavori sulla Fondovalle Panaro a Casona

In località La Casona in comune di Marano sul Panaro, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, oggi mercoledì 11 gennaio e domani giovedì 12 gennaio si transiterà con un senso unico alternato regolato da semaforo dalle ore 8 alle ore 17 per i lavori di consolidamento di tratto di circa 75 metri di un muro di sostegno a valle della strada.

I lavori fanno parte di un intervento eseguito dalla ditta Gsp costruzioni srl di San Cesario sul Panaro, iniziato lo scorso 5 dicembre che proseguirà, anche una volta riaperto il transito regolare, fino a marzo 2023, senza tuttavia comportare altre limitazioni alla viabilità, poiché realizzato al di fuori della sede viaria.

L’intervento, dell’importo complessivo di 150 mila euro, prevede la ricostruzione delle parti di muratura in bozza danneggiata e la realizzazione di un rinforzo realizzato con il placcaggio del paramento tramite ancoraggi in barre. A completamento dell’intervento, poi, si realizzerà in testa al muro un nuovo cordolo in cemento armato.

La strada provinciale 4 Fondovalle Panaro rappresenta una importante arteria della rete viaria provinciale poichè consente un rapido collegamento tra le località appenniniche dell’alta valle del Panaro con la viabilità della zona pedemontana e di pianura, permettendo l’inserimento ai principali centri urbani e ai flussi di grande traffico nazionale.