Il Prefetto di Modena questa mattina a Guiglia

Nel quadro del programma di visite ai Comuni della provincia, il Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, si è recata questa mattina a Guiglia.

Il Prefetto è stata ricevuta, al suo arrivo, dal Sindaco, Iacopo Lagazzi e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Antonio Caterino, insieme ai quali ha visitato il front-office dei Carabinieri. La struttura è stata approntata in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione della locale caserma.

Successivamente, il Prefetto si è recata presso lo stabilimento dell’azienda di Guiglia Reflexallen, leader mondiale del settore dei prodotti innovativi per l’automotive. Nella circostanza, il fondatore e Presidente Renzo Gibellini ha illustrato al Prefetto i processi produttivi del gruppo industriale che è tra le prime realtà modenesi a sposare i concetti di industria 4.0.

In seguito, il Prefetto ha visitato il Castello di Guiglia, appartenuto alla nobile famiglia Montecuccoli ed attualmente di proprietà del Comune, dove ha incontrato i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e le componenti della società civile e del volontariato del territorio.

Al termine della piacevole giornata, il Prefetto ha in primo luogo ringraziato il Sindaco e tutta la comunità gugliese per la splendida accoglienza, complimentandosi per la laboriosità e la dinamicità dei suoi cittadini.

Ha, quindi, ribadito, l’intendimento di mantenere con tutti i Comuni della provincia un rapporto di interazione e di collaborazione istituzionale, in grado di assicurare efficaci sinergie e buoni risultati per affrontare i problemi del territorio.

In conclusione, il Sindaco ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione che ha riservato al Comune di Guiglia e per l’interesse a stabilire un dialogo costante con l’amministrazione.