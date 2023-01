Ritorna domenica a Modena la “Classica della Madonnina”

Domenica 15 gennaio si torna a correre a Modena con la Classica della Madonnina – Memorial Gianni Vaccari, manifestazione non competitiva giunta alla 45esima edizione che rappresenta il primo appuntamento podistico del 2023. La partenza è in programma alle ore 8.30 con la camminata aperta a tutti e articolata in tre percorsi di 2,5, 5 e 11,4 km. Il ritrovo è dalle 7.30 alla polisportiva Madonnina, in via don Fiorenzi 135, a partire quindi da un’ora prima del “via”; le iscrizioni (la quota è di due euro) sono già aperte e per informazioni si può contattare il numero 347 0787223 oppure mandare una email a podisticamadonnina@gmail.com.

Mezz’ora dopo la partenza della “Classica”, alle 9, si alza il sipario anche sulla quinta edizione della “Corri con Gianni”, manifestazione in questo caso di tipo competitivo organizzata nel ricordo dello storico presidente del gruppo podistico, appunto Gianni Vaccari, scomparso nel dicembre 2017. Sulla falsariga dell’edizione 2022 si corre la gara della categoria Master alle 9 su un anello di 5 km, da ripetersi due volte, ricavato sul percorso della Diagonale verde. Un’ora dopo, alle 10, è il turno di tutte le categorie femminili, comprese le Allieve su un giro solo; chiusura e gran finale alle 11 con la prova per il settore Assoluto e per gli Allievi (che si cimentano su un solo giro). Un anno fa vinsero Massimo Sargenti (Master), Paola Braghiroli (Assoluta) e Marco Casini (Assoluto).

Le iscrizioni per i percorsi competitivi, che prevedono una quota di dieci euro, sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 13, con una “finestra” per cambiamenti e variazioni dell’ultimo minuto entro le 8.30 del giorno della gara, sulla piattaforma www.irunning.it/emiliaromagna. Informazioni al telefono (347 0787223) e all’indirizzo email ragazziantonio@gmail.com.

Le due manifestazioni sono organizzate dal Gruppo sportivo Madonnina Podismo e sono patrocinate dal Comune.