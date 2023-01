Modena: extasy, cocaina, hashish, marijuana e 5900 Euro in contanti

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze e parchi cittadini, hanno proceduto al controllo di una persona sospetta, notata all’interno di un parco nella zona Buon Pastore. L’uomo, 39enne, è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina, una dose di hashish e un bilancino di precisione.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare anche 5 pasticche di hashish, 4 pezzi di hashish del perso di 40 grammi, 1 dose di marijuana e oltre 5900 Euro in contanti. In casa, oltre a materiale per il confezionamento della dosi, è stato rinvenuto e sequestrato anche un pugnale con lama di 21 cm., illegalmente detenuto.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e omessa denuncia di arma. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.