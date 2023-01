E’ scomparso Beniamino La Torre

Unanime cordoglio in città per la scomparsa di Beniamino La Torre. Nato nel 1949 a Pagliara (Messina), a vent’anni si trasferisce prima a Milano e nel 1976 definitivamente a Sassuolo.

Manager di comprovate capacità, è stato presidente di SAT e Presidente e AD di So.Sel. Conosciutissimo in città anche per il suo impegno in politica oltre che nel sociale, socio del Lions Club Sassuolo per il quale ha ricoperto per due volte il ruolo di presidente nel 2010 e 2015

A giugno, per Artestampa, aveva pubblicato una raccolta di poesie dal titolo ‘Ascolta’.

I funerali sono in programma giovedì pomeriggio, partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo per la Chiesa Parrocchiale di San Pietro a Rometta.

Angela Ninzoli presidente Lions lo ricorda con queste parole:

“Il bello ti è stato sempre accanto, e aveva bisogno solo di essere colto”:

vogliamo ricordarti così Beniamino, con la tua poesia “Ascolta”.

Il Lions Club Sassuolo piange oggi la perdita di un grande Amico, di un grande Uomo e di un grande Lions, Beniamino.

Con la sua forza e entusiasmo, lascia un vuoto immenso in tutti noi e nella sua famiglia.

L’intero Club si unisce a Cristina ed ad Andrea nel dolore, certi che il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori.