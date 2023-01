Alberto Nasci: “il bene comune al centro della sua vita”

“Con la sua competenza ha contribuito a creare e rafforzare il lavoro di squadra all’interno dell’Unione”: è quanto dichiarato dal presidente dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, Maurizio Fabbri, a nome di tutti i sindici, appena appresa la notizia della scomparsa di Alberto Nasci, sindaco di Castel d’Aiano.

“L’Appennino perde un amministratore attento alla propria comunità e, di conseguenza, a quella di tutto il territorio dell’area metropolitana di Bologna. Alberto era un uomo del fare, un politico che ha sempre messo al centro del suo operato, prima come tecnico e poi come Sindaco, il bene comune. Lo ha dimostrato anche quando, a ottobre ha inaugurato il nuovo edificio scolastico, alla presenza di tanti suoi concittadini e di colleghi amministratori. Tutti noi, come Unione ed Istituzione, esprimiamo le condoglianze alla moglie Rita, al figlio Mattia e a tutta la famiglia per la scomparsa di Alberto”.

“A nome mio e dell’Amministrazione metropolitana tutta esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia Nasci per la scomparsa di Alberto. Perdiamo un Sindaco capace e amato, un uomo responsabile, che dopo aver dedicato la sua vita lavorativa alla propria comunità come ingegnere nell’ufficio tecnico del Comune di Castel d’Aiano, ha scelto di spendersi ulteriormente per i propri concittadini candidandosi a capo dell’unica lista per le elezioni comunali del 2019. In questo momento di dolore, la Città metropolitana è vicina a tutta la comunità di Castel d’Aiano”. Così il sindaco metropolitano Matteo Lepore.