A San Polo d’Enza nasce la nuova Medicina di Gruppo “Il Glicine”

Il 2023 porta una bella sorpresa ai cittadini di San Polo d’Enza. Nasce, infatti la nuova Medicina di Gruppo “Il Glicine” negli spazi di Via Frassati, di fianco al locale comando dei Carabinieri.

La struttura, che con i lavori finanziati dal PNRR diventerà la nuova Casa della Comunità del Distretto di Montecchio Emilia e che già ospita il Centro Salute-Donna, il Centro Salute Mentale, la Neuropsichiatria Infantile, l’ambulatorio infermieristico e l’attività della Pediatra di Libera Scelta Marchesi, vede dall’inizio del nuovo anno l’attività di quattro medici di Medicina generale.

A garantire l’assistenza primaria territoriale nel gruppo “Il Glicine” saranno la dottoressa Nazzarena Caiulo, titolare sulla zona del dottor Antonio Caiulo (dal primo gennaio in pensione), la dottoressa Annachiara Luxardo, che ha esercitato fino al 31 dicembre scorso in altro ambulatorio, la dottoressa Carmen Olmi, con ambulatorio in via Gramsci fino al 31 dicembre scorso e il dottor Filippo Marsella, titolare dal primo gennaio a seguito del pensionamento del dottor Viaroli.

Il centro medico si trova al piano terra, nell’ala destra dell’edificio, con una comoda sala d’attesa e una segreteria, le cui operatrici adeguatamente formate accoglieranno richieste e forniranno prime informazioni assicurando, tra l’altro, il servizio di Medicup, la possibilità di prenotare direttamente visite ed esami, evitando al cittadino di rivolgersi ad altri sportelli. La struttura, facilmente raggiungibile e dotata di un ampio parcheggio, è accessibile dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì. Interlocutori qualificati e competenti sono a disposizione del cittadino anche in orari in cui il proprio medico curante non è presente in studio.

La Medicina di Gruppo rappresenta una scelta strategica particolarmente efficace nel fornire un servizio qualificato, puntuale e coerente con i bisogni della comunità, garantendo continuità nonché un costante confronto tra i medici, in un’ottica di maggior efficienza e qualità dei servizi, nonché di significativo sostegno, collaborazione e crescita professionale e personale tra i professionisti. E’ possibile contattare la segreteria della “Medicina di Gruppo Il Glicine” chiamando il numero 0522 1606671 o mandando una mail a: medici@sanpolo.info.