Reggio Emilia: controlli straordinari interforze presso il parcheggio del foro boario e la zona adiacente

Disposti dal Questore di Reggio Emilia, nella mattinata di oggi si sono svolti mirati controlli interforze nella zona dell’ex foro boario, al fine di reprimere ed infrenare l’eventuale commercio abusivo di prodotti alimentari a tutela della sicurezza e della salute pubblica.

Il servizio, svolto attuando gli idonei controlli, coinvolgendo Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, unità forestale ambientale ed agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale ed unità cinofila della Polizia Locale, ha interessato sia il parcheggio del cosiddetto ex foro boario, che il parcheggio della ex colombofila. Non sono state rilevate attività di commercio abusivo, né relative ad utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 50 persone, di nazionalità sia italiana che straniera e sottoposti a controllo 8 veicoli.