Inizia nel migliore dei modi il Campionato di Serie A2 2022-2023 per il Roller Hockey Scandiano

Prima vittoria, primi tre punti nella trasferta a Montecchio Precalcino. Quattro giocatori a segno nei quattro gol realizzati in Veneto. Decisivo il 3-2 del primo tempo, con le reti di Stefani e Ehimi in rimonta dopo il vantaggio dei locali. Ma è di Roca il gol-vittoria a sette minuti dalla fine. Decisivo anche capitan Vecchi che a pochissimi secondi dalla sirena finale, neutralizza il tiro diretto del Montecchio.

Cupisti sceglie Dimone tra i pali e conferma il consueto quartetto iniziale, Rocha, Busani, Deinite ed Ehimi. Schema vincente dello Scandiano dopo due minuti e mezzo con Deinite che infila la sfera sotto l’incrocio. Montecchio risponde in azione personale di Davide Zanini che supera Dimone. Montecchio alza il ritmo e di conseguenza Scandiano deve indietreggiare. Deinite viene atterrato in difesa dall’attacco vicentino e dal tiro diretto Alessandro Uva sfiora il vantaggio, dopo un buon movimento ma in qualche maniera il portiere Dalla Valle riesce a deviare. Palo di Stefani sulla dinamica superiorità numerica. Montecchio in ripartenza però è sempre pericoloso ed al 15esimo minuto firma il suo primo vantaggio con una bella azione veloce e precisa che viene capitalizzata da Pozzo sull’assist smarcante di Garzaro. Risposta rossoblu immediata: invenzione di Barbieri che serve velocemente Andrea Stefani che trova un pertugio tra i gambali del portiere e fissa il pareggio 2-2. Ingenuità dei vicentini al 18esimo minuto che costa il secondo vantaggio emiliano ad opera di Peter Ehimi che non si fa pregare sul conseguente tiro diretto. A questo punto, con il vantaggio di 3-2, il team di Cupisti aumenta il ritmo e la precisione, bloccando ogni sortita degli avversari e terminando in vantaggio il primo tempo. Nel secondo tempo entra capitan Vecchi al posto di Dimone che neutralizza diverse occasioni in velocità dei biancoverdi, con l’aiuto della più attenta difesa reggiana. Al 15esimo minuto Montecchio ritorna sul pareggio grazie ad una toccata di pallina di Michele Dalla Valle, sul tiro dalla distanza di Pozzo. Velocizza anche lo Scandiano con Barbieri in sede di regia, che serve Uva in contropiede che a sua volta serve un passaggio veloce a Roca che devia in rete la pallina, per il terzo vantaggio a sette minuti dalla sirena. Ancora Pozzo è il più pericoloso dei suoi, sfiora il pareggio a tre minuti dalla fine davanti a Vecchi. Scandiano riesce a contenere nel finale i padroni di casa fino a pochi secondi dalla fine, quando Ehimi perde una pallina in attacco e commette il fallo da cartellino blu. Zanini non riesce però a superare capitan Matteo Vecchi e inanella la prima vittoria ed i primi tre punti del suo Campionato di Serie A2. Appuntamento sabato prossimo alle ore 18 al PalaRegnani contro il Seregno per la seconda giornata. A punteggio pieno in classifica dopo una giornata, Breganze, Correggio, Modena, Scandiano e Trissino.

MONTECCHIO PRECALCINO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-4 (2-3, 1-1)

Montecchio Precalcino: Dalla Valle Mat, Thiella, Zanini D (C), Pace, Garzaro – Pozzo, Marcon, Dalla Valle Mic, Pesavento, Sanson – All. Zanfi

Scandiano: Dimone, Rocha, Busani, Deinite, Ehimi – Stefani, Barbieri, Uva, Vaccari, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 2’31” Deinite (S), 4’37” Zanini (MP), 15’33” Pozzo (MP), 16’16” Stefani (S), 18’18” Ehimi (tir.dir) (S) – 2t: 15’08” Dalla Valle M (MP), 17’36” Roca (S)

Espulsioni: 1t: 18’18” Garzaro (2′) (MP) – 2t: 24’47” Ehimi (2′) (S)

SERIE B, SCONFITTA NEL FINALE A CREMONA

Sfiora il pareggio lo Scandiano a Cremona, dopo essere andata in vantaggio all’inizio del secondo tempo con le reti dei giovanissimi Filippo Natali e Diego Vaccari. Sgalbazzini è decisivo su rigore e tiro diretto, trasformando in pochi secondi i due gol della rimonta cremonese (3-2) che permette a loro di andare in prima posizione a punteggio pieno insieme a Correggio e Pico

CREMONA-ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 3-2

Cremona: Dimone, Zagni, Sgalbazzini, Boggiani, Pirali – Boggiani, Panizza, Morenghi, Rigolli, Santini – All. Civa

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D (C), Vivi, Bonettini, Spada – Natali, Capoluongo, Giovannelli And, Giovannelli Ant – All. Vaccari A

Marcatori: 1t: 3’35” Civa (C), 23’21” Natali (S) – 2t: 8’55” Vaccari D (S), 10’18” Sgalbazzini (rig) (C), 10’49” Sgalbazzini (tir.dir) (C)

Espulsioni: 2t: 1’23” Boggiani (2′) (C), 10’49” Vaccari D (2′) (S)

******

Nella foto di Alberto Bertolani, il capitano Matteo Vecchi