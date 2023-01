Il Club Rotary di Reggio Emilia dona una poltrona per il riposo delle madri che assistono i figli ricoverati

Il Rotary Club di Reggio Emilia ha donato al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova una poltrona Relax per favorire un riposo confortevole delle madri che assistono i figli nel corso della degenza in ospedale. Il gesto di attenzione consolida la tradizione rotariana di effettuare un service annuale a favore del reparto nel giorno dell’Epifania.

Come ha spiegato Giovanni Baldi, intervenuto in rappresentanza del club reggiano “Il ricovero è sempre una circostanza difficile da affrontare; migliorare il comfort può essere d’aiuto in momenti particolari, soprattutto in mesi come questi, nei quali abbiamo assistito all’aumento significativo delle malattie anche gravi nei bambini, con un incremento importante dei ricoveri ospedalieri”

A ricevere e ringraziare Baldi erano il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Giorgio Mazzi, il direttore e la coordinatrice del reparto, rispettivamente Alessandro De Fanti e Nicoletta Vinsani.