Il regalo della Befana dal Rotary Reggio Emilia al reparto pediatria

Anche quest’anno il Rotary Club Reggio Emilia ha donato la sua calza della Befana al Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Il Presidente del Rotary Club Reggio Emilia, dott. Giovanni Baldi, insieme al Prefetto del Rotary Club Reggio Emilia Carmelita Ardizzone, ha consegnato una Poltrona Medica Relax (modello Normandie) del valore di circa 1.000 euro, che consente un riposo confortevole alle mamme che assistono i loro figli in ospedale. Migliorare il comfort può essere d’aiuto in momenti particolari, soprattutto in mesi come questi dove si è assistito ad un aumento significativo delle malattie anche gravi dei bambini, con un incremento importante dei ricoveri ospedalieri. La poltrona sarà messa in funzione immediatamente in quanto la stanza di degenza è già in fase di attivazione.

La poltrona è stata personalmente donata il 6 gennaio dal Presidente del Rotary Giovanni Baldi al Direttore della Pediatria dott. Alessandro De Fanti, alla Responsabile Infermieristica Nicoletta Vinsani e al Direttore del Presidio Ospedaliero dott. Giorgio Mazzi.