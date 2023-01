Volley, la BSC Materials fa visita a Brescia per la prima del 2023

Primo impegno del 2023 per la BSC Materials Sassuolo, che domenica 8 gennaio farà visita alla capolista Millenium Brescia nel match valido per la seconda giornata di ritorno del Girone A. Fischio di inizio alle 17.00 al Pala George di Montichiari, con direzione arbitrale affidata ad Antonio Licchelli e Marco Pernprurer: come di consueto, la partita sarà trasmessa gratuitamente sul canale YouTube “VolleyBall World Italia”.

Dopo una pausa dagli impegni ufficiali di una decina di giorni, le linci biancoazzurre sono ora pronte per tornare in campo ed affrontare un mese di gennaio davvero di fuoco: cinque gli impegni già calendarizzati per Capitan Dhimitriadhi, a cui si aggiungeranno gli eventuali turni di Coppa Italia in caso di vittoria negli Ottavi contro Martignacco (gara unica l’11 gennaio al Pala Paganelli).

Ma procediamo con ordine: il nuovo anno della BSC si apre subito con una bella sfida con la capolista Brescia, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-0 subita nell’ultimo turno del 2022 contro Trento. Separate in classifica da sole cinque lunghezze, le due formazioni all’andata avevano dato vita ad un match intenso ed emozionante, vinto poi da Sassuolo al tie break.

A presentare il match in casa BSC Material è come di consueto Coach Maurizio Venco: “Abbiamo approfittato di questi dieci giorni senza partite per lavorare molto dal punto di vista fisico, per arrivare pronti ai prossimi intensi mesi. Abbiamo anche ripreso alcuni casi tecniche da correggere, mettendo un attimo da parte la palla”.

“Domenica affrontiamo Brescia – continua Venco – e posso dire che di fatto inizierà un nuovo campionato. Da parte nostra, abbiamo finito il 2022 nel modo migliore dal punto di vista dei risultati con quattro vittorie su quattro partite nel mese di dicembre. Abbiamo più volte dovuto cambiare assetto, stiamo ancora cercando il nostro nuovo equilibrio per cui la partita contro Brescia sarà utile per capire la nostra reazione”.