Ventasso, lavori per 195mila euro sul ponte della Sp15

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 8.30 di lunedì 9 gennaio sul ponte della Sp 15 sul rio Vachera, in località Camporella di Ventasso, si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo, con limite di velocità a 30 km/ora e divieto di transito ai mezzi di portata superiore alle 32 tonnellate. I provvedimenti sono stati adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di manutenzione straordinaria, da parte dell’impresa Ricò srl di Ventasso, finanziato dalla Provincia con 195.000 euro. Il cantiere, condizioni meteo permettendo, dovrebbe concludersi in circa 3 mesi.