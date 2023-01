La Scuola Bismantova del Cai organizza il Corso di alpinismo su neve e ghiaccio

La Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Bismantova” organizza anche quest’anno il Corso base di alpinismo su neve e ghiaccio. La Scuola è promossa dalle Sezioni Cai di Reggio Emilia, Sassuolo e Castelnovo ne’ Monti.

Obiettivo del Corso è quello di far apprendere il bagaglio tecnico indispensabile per la pratica in modo autonomo della progressione con ramponi e piccozza su pendii innevati, su ghiaccio e terreno misto: manovre di corda, predisposizione dei punti di assicurazione, tecnica di salita sui diversi tipi di pendio ed innevamento. Il Corso sarà presentato il 9 gennaio al Cai Sassuolo e l’11 gennaio alle 21,00 nella sede del Cai a Reggio Emilia, in via Caduti delle Reggiane 1H.

Il Corso prevede 9 lezioni teoriche e 4 uscite in ambiente: due nell’Appennino reggiano, al Rifugio Battisti e all’Alpe di Succiso (entrambe di due giorni), e due nell’Appennino modenese.

Le lezioni teoriche riguarderanno materiali ed equipaggiamento, progressione della cordata, nodi e tecnica di assicurazione, pericoli in montagna, meteorologia, cartografia, uso dei sistemi Gps, storia dell’alpinismo, tecnica di recupero, preparazione di una ascensione. Le iscrizioni al corso sono già aperte e termineranno il 16 gennaio 2023.

Info: https://scuolabismantova.it/corsi/alpinismo-su-neve-ghiaccio/ag1-2023.