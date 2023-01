Ciano d’Enza: si ribalta col Quad: grave un 38enne

Ieri pomeriggio intorno alle 17:00, sul sentiero Matildico Ciano d’Enza – Castello di Canossa in comune di Ciano d’Enza, un uomo di 38 anni si è ribaltato in un campo mentre era alla guida di un Quad. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, oltre a Vigili del fuoco e carabinieri. Allertato anche il Soccorso alpino. L’uomo, che nel ribaltamento ha riportato diversi traumi, è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale di Parma.