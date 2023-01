Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 6 gennaio 2023

Molto nuvoloso per nubi basse foschie e nebbie in pianura. Schiarite anche ampie sulle aree appenniniche in giornata. Dalle ore serali nuvolosità in generale aumento con foschie e locali nebbie nelle ore notturne. Temperature minime attorno a 5/6 gradi sul settore emiliano e tra 6 ed 8 gradi tra Romagna e aree costiere. Massime comprese tra 9 e 11 gradi. Venti deboli variabili. Mare quasi calmo o poco mosso.