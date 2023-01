Laboratori gratuiti di steam education a Casa Corsini

Parte un nuovo anno ricco di interessanti appuntamenti e divertenti attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, presso il FabLab Junior di Casa Corsini, polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese gestito dall’associazione Lumen.

Le iscrizioni per i laboratori gratuiti di steam education del mese di gennaio 2023 sono già aperte, basta scrivere alla mail info@casacorsini.mo.it

Si comincia mercoledì 11 gennaio, alle ore 17.00 con Lego Cartoon, costruzione di un set cinematografico e animazione con i Lego per bambini dai 6 ai 9 anni. Giovedì 12 è la volta di Cubetto robot in giro per il mondo! Percorsi, giochi e coding per bambini dai 6 ai 9 anni, sempre alle ore 17.00.

Martedì 17 gennaio inizia un interessante ciclo di giochi di ruolo Critical Role per ragazzi dai 10 ai 14 anni, con 4 laboratori di un’ora ciascuno, nelle giornate del 17 e 24 gennaio. E’ consigliata, ma non obbligatoria, l’iscrizione a tutti e quattro i laboratori. Il primo laboratorio alle ore 17.00 si intitola “Introduzione al mondo di Toverus e alle sue regole di tolleranza”: spiegazione di come vivere un’avventura in un mondo fantasy e delle prime regole per comprendere come interagire con l’ambientazione del mondo di Toverus e con i propri compagni di viaggio. Il secondo laboratorio alle ore 18.00 dà il via al gioco con “L’avventura comincia”: qualcosa non va nella tranquilla valle di Saligon, per quale motivo le temperature sono superiori al solito?

Mercoledì 18 gennaio, disegni robotici e coding artistico per bambini dai 6 ai 9 anni con Root Rt1 il robot creativo, inizio alle ore 17.00

Martedì 24 torna Critical Role, giochi di ruolo per ragazzi dai 10 ai 14 anni . Alle ore 17.00 “Il mistero si infittisce”, troppi indizi e troppe strade, quale sarà quella giusta? Continua l’avventura nel mondo fantasy di Toverus. Alle ore 18.00 “Ogni storia ha un termine”, termina il tempo a disposizione per giocare. I nostri giocatori avranno compreso cosa ha portato alle strane anomalie metereologiche nella Saligon Valley?

Le attività steam del mese di gennaio finiscono giovedì 26, alle ore 17.00, con Cardboard automata, giochi con l’ingegneria per costruire un giocattolo meccanico, per ragazzi dai 10 ai 14 anni.