No vax: solidarietà Cisl alle persone attaccate in questi giorni

Solidarietà della Cisl ai parlamentari, sindaci, giornalisti e associazioni modenesi attaccati in questi giorni dai ViVi, i no vax autori anche di diversi imbrattamenti (compresa la sede Cisl a palazzo Europa).

«Esprimiamo la nostra vicinanza alla senatrice Enza Rando, al deputato Stefano Vaccari, ai sindaci di Modena Gian Carlo Muzzarelli e Castelfranco Giovanni Gargano, al giornalista della Gazzetta di Modena Giovanni Balugani e al suo direttore Giacomo Bedeschi, all’Anpi di Modena, sperando di non aver dimenticato nessuno – afferma la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo – Agli insulti e minacce dei no vax verrebbe voglia di rispondere, citando Dante, “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Non possiamo, però, fare finta di niente di fronte a gesti, sia pure solo verbali, che rischiano di minare la coesione sociale del nostro territorio.

Hanno attaccato anche la Cisl, non solo a Modena, – ricorda Papaleo – ma andiamo avanti perché ci fidiamo della scienza e delle autorità sanitarie. Tra l’altro quando sta accadendo in Cina ci dimostra che, purtroppo, la lotta al Covid non è ancora finita. Per questo ribadiamo la nostra totale solidarietà alle persone insultate, nella certezza che, come noi, – conclude la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale – continueranno a svolgere con impegno e serenità il loro lavoro a favore dell’intera comunità modenese».