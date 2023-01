Incendio alla Cermag di Rio Saliceto: ingentissimi i danni

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato stamane la Cermag, azienda che produce ricambi per macchine agricole e giardinaggio, in via Aldo Moro nella zona industriale di Rio Saliceto. Le fiamme hanno interessato un capannone di 5.000 mq. Sei le squadre dei Vigili del fuoco al lavoro da Guastalla, Reggio, Luzzara e Carpi, con l’ausilio di autobotti ed autoscala. Presenti anche carabinieri e polizia locale.

L’azienda era in attività: gli operai presenti, una cinquantina, sono stati evacuati per tempo, non si registrano conseguenze per le persone. Ingenti invece i danni: l’incendio ha causato il crollo del tetto nella parte dell’azienda maggiormente colpita, mentre l’attigua area produttiva ha subito danni meno importanti grazie anche alle pareti di contenimento. A scopo cautelativo, è stata disposta la chiusura al traffico stradale del tratto della via Morandi costeggiante una delle pareti dell’azienda in quanto a rischio crollo. Stando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero partite per cause accidentali. L’incendio è stato domato e ora è sotto controllo: al lavoro i tecnici Arpae per verificare eventuali conseguenze della dispersione dei fumi nell’aria.