Venerdì al Piccolo Orologio di Reggio Emilia va in scena “Che forma hanno le nuvole?”

A tutti, almeno una volta nella vita, è successo di sentirsi invisibili. È ciò che accade da qualche tempo a Nemo: nessuno lo considera, i maestri lo ignorano, nessuno lo sceglie per giocare a palla avvelenata o per sedersi accanto a lui, a mensa.

Avere 8 anni, due genitori affettuosi e una sorella gemella, Vera, con la quale condividere mille avventure, può non bastare più quando, all’improvviso, il mondo intero sembra non essere ormai un posto accogliente. Di più: quando tutti ti detestano, al punto tale da smettere semplicemente di vederti.

È così che, un giorno, Nemo scopre finalmente la verità: nessuno lo odia veramente perché, a quanto pare, nessuno sa nemmeno che esiste. Nessuno, tranne Vera.

Lei sì che lo vede. Ben presto tutto è chiaro: lui è il suo amico immaginario. Certe rivelazioni possono mandare in frantumi il tuo mondo, per come lo hai sempre immaginato. Si rivolge quindi a Vera, chiedendole di aiutarlo a essere libero, ad essere pienamente se stesso. Inizia così un viaggio ricco di sorprese e poesia, come solo la vita sa essere.

Ruota intorno alla ricerca di se stessi Che forma hanno le nuvole?, spettacolo di Serena Facchini e Ermanno Nardi, con Serena Facchini e Daniele Pennati, prodotto da Industria Scenica. La pièce sarà in scena venerdì 6 gennaio, alle ore 17 al Teatro Piccolo Orologio, in via Massenet 23, a Reggio Emilia.

La magia della messa in scena, un invito per tutta la famiglia, nasce dall’incontro tra le parole e le scenografie di Daniele Pennati e Stefano Zullo: le illustrazioni di Stefano Cattaneo attraversano e accompagnano la narrazione, insieme alle animazioni video di Roberto Polimeno e Stefano Cattaneo, esaltate dalla multimedialità che nasce dal sapiente intreccio di suoni (Federico Mammana), luci (Marco Grisa) e costumi (Elisa Bartoli). L’équipe creativa e la cura nella realizzazione immersiva della storia sono valse allo spettacolo il prestigioso premio In-box Verde (2020) e la selezione finale del Premio Otello Sarzi (2020).

