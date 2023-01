Torna il 6 gennaio a Casalgrande la “Chocolate Run”

Il GS Virtus Casalgrande è lieto di annunciare il ritorno della Chocolate Run, il 6 gennaio 2023 con partenza davanti al municipio. La corsa podistica torna dopo 2 anni di sospensione, con tre percorsi di 9, 6 e 3 Km.

Premi per tutti i partecipanti, oltre ai premi per le scuole col maggior numero di iscritti.

Vi aspettiamo!

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA: Le iscrizioni si ricevono entro mercoledì 4 gennaio alle ore 24:00 sul portale UISP www.irunning.it/emiliaromagna .La gara é riservata ad atleti in possesso di regolare certificato medico agonistico valido per l’ATLETICA LEGGERA tesserati UISP, FIDAL o RUNCARD. E’ possibile l’iscrizione con il solo certificato medico agonistico valido per l’ATLETICA LEGGERA da presentare alla segreteria iscrizioni.

La quota di partecipazione é fissata in 10,00 € per le iscrizioni ricevute entro il 4 gennaio ore 24:00.

Sarà possibile iscriversi VENERDI’ 6 GENNAIO presso la segreteria della gara al prezzo di 13,00 € entro le ore 9:30

RITROVO ore 9:00 in P.zza Martiri della Libertà (P.zza del Municipio) a Casalgrande – PARTENZA ore 10:00 per tutti.

PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne con premi in natura. Eventuali altri premi saranno comunicati prima del via. Premio di partecipazione a tutti gli iscritti.

ISCRIZIONE CORSA NON COMPETITIVA: 3 € fino a 15 minuti dalla partenza.

PREMIAZIONI SOCIETA’: Verranno premiate le prime 10 società con il maggior numero di iscritti.

SERVIZI: Sono previsti due punti di ristoro, uno a metà del percorso e uno all’arrivo per tutti.

Servizio di assistenza sanitaria garantito da Ema di Casalgrande.