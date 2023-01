I carabinieri salvano una gattina per strada nel Quartiere Savena: si cerca il proprietario

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio che stavano facendo in via Francesco Nullo, hanno notato un gatto riverso a terra, immobile, sul marciapiede al lato della carreggiata. I militari lo hanno soccorso, rendendosi conto che, molto probabilmente, era stato investito poco prima.

I Carabinieri, dopo aver caricato il felino sull’autoradio, lo hanno condotto con tutte le attenzioni del caso presso “Il Rifugio del cane e del gatto”, il canile – gattile intercomunale del Comune di Bologna e di Castel Maggiore, con sede a Trebbo di Reno. Immediatamente visitato dal personale veterinario, il felino appare in buona salute, nonostante la frattura del bacino che sarà operata quanto prima. Il gatto è un maschio, non è randagio, ha un collarino in tela di colore azzurro, con raffigurate delle zampine: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna e il personale del gattile sono alla ricerca del suo proprietario.

Contatti utili del gattile 051/705423, areagatti@tdbcenter.com<mailto:areagatti@tdbcenter.com>, orari d’apertura dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16, sabato e domenica dalle 11 alle 16.

Link: https://www.comune.bologna.it/luoghi/rifugio-del-cane-e-del-gatto