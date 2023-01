160.000 € per la manutenzione stradale in via Circonvallazione sud e sud-est

160.000 € per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto in diversi tratti di via Circonvallazione sud e sud-est. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo con delibera n°274 del 23 dicembre scorso, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“L’Amministrazione Comunale – si legge nella delibera – ha stanziato le risorse di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali, tali risorse non consentono di intervenire sull’intero territorio comunale che in considerazione della forte vocazione industriale, è quotidianamente interessato da un numero elevato di passaggi di mezzi, non solo pesanti, che incide sensibilmente sullo stato di conservazione delle pavimentazioni stradali e in particolare dello strato di usura anche nel breve e medio periodo. La scelta dell’intervento di manutenzione straordinaria da realizzare è ricaduta sulle opere di pavimentazione di diversi tratti di Via Circonvallazione Sud e Sud-Est, abitualmente soggetta a molto traffico, automobilistico ma anche di traffico pesante, trattandosi appunto della Circonvallazione cittadina.

La strada nel suo complesso è stata oggetto di altri interventi di manutenzione straordinaria, anche recenti, tuttavia sono rimasti numerosi tratti, tra cui quelli oggetto del progetto, che non vengono manutenuti da molto tempo, se non con bitume a freddo per la chiusura di buche. La pavimentazione risulta dunque attualmente assai degradata. Si rende pertanto necessario fresare la pavimentazione superficiale, ripristinando successivamente con il relativo strato di finitura superficiale”.

In particolare si prevede la realizzazione dei lavori di: fresatura dell’asfalto esistente per una profondità di 4,00 cm; posa in opera di conglomerato bituminoso modificato con polimeri e/o elastomeri per uno spessore di 4,00 cm; realizzazione della segnaletica orizzontale, come previsto dal Codice della strada.

La spesa complessiva ammonta a € 160.000,00.