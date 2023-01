Torna la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris

La venticinquesima edizione della “Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, la struttura innovativa pubblica di assistenza e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna, nata dal felice incontro con l’organismo di volontariato onlus “Gli amici di Luca”, è promossa con il patrocinio del Comune di Bologna, grazie anche a tante preziose adesioni.

L’iniziativa si sviluppa ancora una volta attraverso le collaborazioni già attivate da anni con l’Azienda Usl di Bologna. La Befana Paola Mandrioli (attrice di Fantateatro) già da qualche anno interpreta la vecchina tanto cara ai bambini seguendo le indicazioni che ha lasciato Carla Astolfi storica Befana della Casa dei Risvegli Luca De Nigris e sempre presente. La manifestazione si sviluppa tradizionalmente tra le Due Torri con la CNA e ArtigianArte, e al Teatro Duse con lo spettacolo di Fantateatro “La Regina delle Nevi”.

La Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris parte nel 1999. Luca era appena scomparso nella notte tra il 7 e l’8 gennaio dell’anno prima, dopo l’Epifania, e subito cominciava una lunga gara di solidarietà che in suo nome avrebbe portato alla nascita dell’innovativo centro di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna.

“Oggi festeggiamo i 25 anni di una manifestazione che si è consolidata nel tempo – dicono Maria Vaccari e Fulvio De Nigris genitori di Luca, rispettivamente presidente dell’associazione Gli amici di Luca e direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma – Iniziammo a promuovere, come associazione, questa iniziativa proprio per ricordare nostro figlio Luca che morì nel 1998 dopo l’Epifania. Da allora questa manifestazione è diventata via via un punto di riferimento ludico, culturale, solidale per la città ed ha contribuito a rendere concreta l’idea della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, un centro pubblico di assistenza e ricerca dell’IRCCS Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, preziosa risorsa del sistema sanitario nazionale ed esperienza importante nel panorama europeo. Attorno alla Befana, cara ai bambini, si è sviluppata una manifestazione che ha permesso di costruire una allegra solidarietà attorno al nostro progetto ed alle molteplici attività che si realizzano; con l’obiettivo primario di raccogliere fondi per continuare quel percorso di affiancamento alle famiglie che si esprime nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris e nell’affrontare il rientro al domicilio delle persone con esiti di coma e le loro famiglie nel nuovo percorso di vita”.

Il programma

ASPETTANDO LA BEFANA

Mercoledì 4 gennaio all’ospedale Maggiore Largo Nigrisoli 2 alle ore 11.00 nel Reparto pediatria e chirurgia pediatrica al 6° piano con Fantateatro la Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie.

Dal 3 al 5 gennaio la Befana più buona del mondo” al Centro Commerciale Vialarga. Dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30 maratona di beneficienza con i volontari dell’associazione “Gli amici di Luca” presenti con una postazione presso la galleria del Centro Commerciale Vialarga e che attenderanno tutti i bambini e genitori per offrire loro una calza a fronte di un piccolo contributo che sarà devoluto all’associazione per la CASA DEI RISVEGLI LUCA DE NIGRIS. Oltre alla calza le famiglie che porteranno un dono riceveranno un buono Spazio Conad del valore di 5€. Il ricavato verrà devoluto per potenziarne i progetti della Casa dei Risvegli.

Inoltre nella galleria del Centro Commerciale sono previsti i seguenti eventi per l’intrattenimento delle famiglie:

3 gennaio 2023 – ore 17.00 Lettura Animata, Balli di Fantateatro “L’ORCO PUZZA”

5 gennaio 2023 – ore 17.00 Lettura Animata, Balli di Fantateatro – “LA REGINA CARCIOFONA” con apparizione della Befana e distribuzione di caramelle.

Giovedì 5 gennaio alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris Ospedale Bellaria Azienda Usl di Bologna Via Giulio Gaist, 6. Alle ore 11.00 la Befana incontra ospiti, familiari, operatori e volontari. “Il panettone dei Circoli”. I Circoli Dipendenti Comunali di Bologna, come gli altri anni offrono i panettoni agli ospiti struttura. Sarà presente Alessandro Bergonzoni testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Venerdì 6 gennaio alle ore 9.00 la Befana parte da Palazzo d’Accursio in Piazza Maggiore La Befana sul Trishow parte da Palazzo d’Accursio con il Sindaco Matteo Lepore (che già lo aveva guidato lo scorso anno) e l’Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Accompagnati dalla Befana band Snap Up Orchestra di Michael Brusha girerà tra piazza Maggiore, via Rizzoli e le Due Torri. Dalle ore 11.00 la tradizionale Befana della Cna sotto la Torre con l’apertura straordinaria di ArtigianArte, animazioni di Fantateatro” Caldarroste offerte da Nicola Fusaro famoso caldarrostaio di via Rizzoli ed ancora apertura della “Casa della Befana”.

Venerdì 6 gennaio dalle ore 14.30 intenso programma della Befana all’Ippodromo Arcoveggio – Bologna, in occasione del Gran Premio della Vittoria, pomeriggio dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. In attesa dell’arrivo della Befana in sulky e della tradizionale distribuzione della calza, a bordo pista e nella saletta polivalente, animazioni nel corso di tutto il pomeriggio con le simpatiche mascotte: Pupazzo di Neve ed Elfo Magico! Laboratori, giochi e divertimenti con la speciale parata di trampolieri artistici “Luce in Festa”. Hippotram per visitare le scuderie ed ammirare da vicino i bellissimi cavalli.

Evento patrocinato dal Quartiere Navile. Per aggiornamenti ippodromobologna.it Parcheggio e Ingresso all’ippodromo gratuiti – Accessi da Via di Corticella 102 e Via dell’Arcoveggio 37.