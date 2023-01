Presi entrambi i presunti responsabili della rapina alla Farmacia Via Fratelli Cervi di Reggio

Nel pomeriggio del 29 dicembre, personale della Squadra Mobile è intervenuto presso la farmacia Comunale denominata “Farmacia Via Fratelli Cervi” su segnalazione di una rapina ad opera di due soggetti. Sul posto il personale operante ha raccolto le prime descrizioni fornite in merito alle fattezze fisiche dei due rei indicati come soggetti italiani, normolinei, di cui uno indossante un giubbotto di colore chiaro, jeans e scarpe ginniche di colore bianco e cappellino di lana di colore nero; l’altro di età compresa tra i 30 ed i 40 anni corporatura normolinea, carnagione olivastra, alto circa 170 cm, entrambi con il volto travisato da mascherina di tipo chirurgico.

Mentre uno dei due soggetti minacciava la Direttrice e una dipendente della Farmacia mostrando una pistola, poi risultata essere del tipo “giocattolo”, il secondo si avvicinava al registratore di cassa e asportandone il contenuto. Perpetrata la rapina i due scappavano.

Gli investigatori della Squadra Mobile, visionate le immagini del sistema di video sorveglianza interna della farmacia, raccoglievano le prime testimonianze su quanto accaduto. Attraverso l’analisi delle immagini e ad un’intensa attività investigativa, il personale della Squadra Mobile riusciva ad identificare uno dei presunti responsabili che veniva posto in stato di fermo già in serata. Le indagini, condotte senza soluzione di continuità per tutta la notte, hanno permesso di identificare anche il secondo presunto autore, rintracciato nella mattinata del 30 dicembre e posto anch’egli in stato di fermo.

Le perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire indumenti compatibile con quelli indossati dai due rapinatori. Uno dei due fermati ha inteso collaborare con gli investigatori rendendo ampie dichiarazioni confessorie ed indicando il luogo dove era stata gettata la pistola giocattolo utilizzata per consumare la rapina. La pistola, o meglio i suoi pezzi poiché il lancio da un cavalcavia la aveva rotta, sono stati recuperati. Entrambi i fermati sono stati associati presso la locale casa Circondariale.

I due, di nazionalità italiana rispettivamente di 38 e 47 anni residenti in città, sono entrambi già noti alla Squadra Mobile poiché già gravati da precedenti penali sempre per rapina. Proprio in ragione delle precedenti, uno dei fermati si trovava in permesso premio ed avrebbe dovuto fare rientro presso il carcere di Ferrara dove era detenuto.

Uno dei due soggetti tratti in arresto è inoltre sospettato di essere l’autore di un’altra rapina avvenuta il 4 novembre scorso. In quell’episodio, un soggetto travisato da parrucca e occhiali da sole, impugnando una pistola del tutto identica a quella recuperata dal personale della Squadra Mobile dopo l’arresto dei due soggetti, si era fatto consegnare l’incasso giornaliero che in quell’occasione ammontava a circa 800 euro.

Nel 2022 sono state sette le rapine in danno di farmacie su cui ha indagato la Questura. Gli uomini della Polizia di Stato, per tutte le rapine, hanno raccolto indizi a carico dei presunti autori tradendo in arresto o sottoponendo a fermo nove soggetti tutti italiani, molti dei quali già gravati da precedenti. Il risultato operativo, non comune, è il frutto dell’elevatissima professionalità degli operatori della Questura che posso avvalersi, anche, dell’ottima qualità degli impianti di sorveglianza di cui sono dotate le farmacie cittadine.