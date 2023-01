L’Amministrazione ringrazia quanti hanno contribuito alla riuscita della festa del 31 dicembre al Palaround di San Felice

È stata una grande festa quella che si è svolta lo scorso 31 dicembre al Palaround di San Felice sul Panaro con 400 ragazzi, riuniti per salutare l’arrivo del 2023. Un evento, il cui successo è dovuto al lavoro congiunto di vari enti, oltre a quello degli organizzatori.

«Un grazie va a Prefettura, Questura e Carabinieri – ha dichiarato il sindaco di San Felice sul Panaro Michele Goldoni – ma la riconoscenza dell’Amministrazione comunale va anche agli agenti di polizia locale, rimasti fino a tarda ora sul posto per controllare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, e all’Ufficio commercio del Comune che si è prodigato per affiancare gli organizzatori nella produzione della documentazione necessaria. Questo evento ci ha mostrato che se le iniziative sono organizzate con cura e con un lavoro di squadra, nel rispetto delle regole, possono offrire momenti di sano divertimento in piena sicurezza per i nostri ragazzi».