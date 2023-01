Una trentina gli interventi dei Vigili del fuoco reggiani nella notte

Nella nottata i Vigili del fuoco di Reggio Emilia hanno svolto circa 30 interventi di varia natura: una ventina per incendi di cassonetti dovuti ai festeggiamenti in tutta la provincia, dalla città alla bassa, altri interventi per aperture porte ed ascensore bloccati e un incidente stradale alle ore 3.30 a Bagnolo in Piano. Nell’uscita di strada di una vettura persona è rimasta incastrata ed estricata dai pompieri; è stata poi portata in pronto soccorso in codice di massima gravità.